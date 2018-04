Papa Bento XVI ordena 22 novos cardeais no Vaticano

Na cerimônia cheia de pompa, Bento XVI foi conduzido em cadeira de rodas ao interior da basílica de São Pedro por meio de uma plataforma móvel que ele tem usado nos últimos meses para poupá-lo da longa caminha pelo corredor central.

Bento, que completa 85 anos de idade em abril, discursou com uma voz firme. Ele disse aos novos cardeais que eles serão chamados para aconselhá-lo nos problemas que a igreja católica enfrenta atualmente. As informações são da Associated Press.