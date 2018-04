Papa bento XVI recebe carta de Ahmadinejad O Vaticano recebeu uma carta do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. O Vaticano não divulgou o conteúdo da mensagem. O site da Presidência do Irã disse, neste sábado, que Ahmadinejad pede cooperação das "religiões divinas" contra o secularismo.