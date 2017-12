Papa cancela missa por recomendação médica O Papa João Paulo Segundo cancelou a celebração de uma missa na Basílica de São Pedro, prevista para hoje. O cancelamento foi pedido por seu médico, que prescreveu repouso após a semana de comemorações por seus 25 anos de Pontificado. Segundo o porta-voz do Vaticano, Joaquin Navarro Valls, a agenda papal dos próximos dias será cumprida. No próximo dia 6 de novembro o papa deve receber a visita do presidente russo, Wladimir Putin. Há uma semana, João Paulo II, de 83 anos, portador do mal de Pa rkinson, tem apresentado problemas para falar e por isso tem-se limitado a pronunciar poucas palavras nas cerimônias públicas. As informações são da Agência Brasil.