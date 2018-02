Papa canoniza Irmão Pedro na 3ª feira Dezenas de peregrinos fazem fila no átrio da igreja San Francisco El Grande para visitar o lugar onde estão os restos de Pedro de San José de Betancur. A fila termina diante do majestoso sepulcro de madeira talhada e metal, diante do qual se ajoelham os devotos do santo para fazer suas preces. O Irmão Pedro, como é chamado, será canonizado na terça-feira pelo Papa João PauloII e assim chegará ao final uma expectativa de mais de 300 anos. "Para a Guatemala, o Irmão Pedro sempre foi um santo, mas agora será um santo para todo o mundo", disse Gudiel, uma mulher de 40 anos que viajou para agradecer ao futuro santo a cura de seu marido Augusto López que ao completar 50 anos, sofreu um ataque cardíaco. O arcebispo primaz da Guatemala, monsenhor Rodolfo Quezada, expressou em um recente sermão que "ao colocar entre os santos o Irmão Pedro, (o papa) colocará para nós um exemplo do que deve ser o cristão em nossos dias". O novo santo, de origem espanhola, converteu-se agora em uma espécie de herói guatemalteco. Marcando a presença do Irmão Pedro na Cidade da Guatemala, diz-se que foi plantada por ele uma árvore frondosa que se ergue ao lado da igreja do Calvário. Entre os que mais trabalham para manter sua memória está Edgar Flores, que, ao lado de três amigos, fundou uma irmandade chamada "Amigos de Pedro". Há duas décadas, aplicam tempo e recursos para ajudar as organizações assistenciais fundadas pelo beato. Com o anúncio da canonização, os "Amigos de Pedro" prepararam uma exposição de gravuras, imprimiram cartazes comemorativos e reproduziram livros que relatam a vida e os milagres de Irmão Pedro. Para o historiador Celso Lara, do Centro de Estudos Folclóricos da Universidade de San Carlos de Guatemala, o Irmão Pedro "se amolda aos costumes religiosos e sociais que até hoje são importantes para os guatemaltecos". Também ressalta que "em um país com muito poucos heróis que não sejam militares e generais, o Irmão Pedro se tornou um herói de verdade".