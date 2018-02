Papa canta Beatles e John Denver com 14 jovens Depois de emocionar milhares fiéis na quinta-feira, em Toronto, o Papa João Paulo II encontrou-se nesta sexta-feira com 14 jovens estrangeiros num almoço marcado por conversas, conselhos e até por momentos de descontração. O grupo era formado por representantes dos cinco continentes. Entre eles estava uma palestina da Jordânia que pediu ao pontífice uma oração pela paz, uma estudante americana do Bronx, que lhe contou sobre o terror do cotidiano de Nova York durante os atentados de setembro. E um queniano que exibiu uma dança típica de seu país. O encontro, no retiro do papa na Ilha Strawberry, localizada no Lago Simcoe, foi acompanhado de um almoço com massa, salada e como sobremesa foi servido bolo de chocolate. O Papa rezou com os jovens, perguntou sobre suas histórias pessoais e depois os acompanhou em diversas canções. Anneke Pehmoller, da Alemanha, disse que o Papa cantou até mesmo alguns hits dos Beatles e de John Denver com o grupo. "Acho que ele gostou porque havia vida em tudo isso", disse a visitante. "Foi algo muito carinhoso e tocante. Parecia que ele era um avô cercado por seus netos", disse aos repórteres Sangeetha Joseph, de 25 anos, da Índia, logo após voltar de barco do passeio. Os jovens, que participam da 17ª Jornada Mundial da Juventude permaneceram por quase três horas com o pontífice. No domingo, ele celebra uma missa em Toronto e no dia seguinte segue para Guatemala. Depois viaja para o México, onde encerrará seus 11 dias de viagem. Hoje, canadenses que se diziam vítimas de abusos sexuais cometidos por padres católicos se manifestaram em Toronto levando uma cruz pelas ruas da cidade. Eles haviam tentando um encontro com o papa, mas não conseguiram.