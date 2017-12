Papa celebra aniversário de pontificado pedindo orações O papa João Paulo II celebrou seus 25 anos de reinado pedindo às dezenas de milhares de peregrinos, aos poloneses e aos homens que atuam na administração da Igreja que rezem por ele, dizendo que seu futuro está na mão de Deus. Pelo menos 50.000 pessoas aglomeraram-se na Praça de São Pedro para a missa de aniversário que começou às 18h00, hora local - aproximadamente o mesmo horário em que, há 25 anos, a fumaça branca anunciou que um novo papa havia sido eleito. Ao pôr-do-sol, a multidão irrompeu em aplausos quando o papa, aparentando cansaço, chegou ao altar numa cadeira de rodas. João Paulo II sorriu após a saudação feita pelo decano do Colégio de Cardeais, Joseph Ratzinger. O papa de 83 anos, que sofre do mal de Parkinson, leu apenas partes de suas anotações, incluindo uma oração, e houve momentos em que pareceu estar sofrendo dores. Ele falou com firmeza no sermão, mas sua voz falhou em outros momentos. ?Renovo, nas mãos de Maria, Mãe amada, a dádiva de mim mesmo, no presente e no futuro: tudo será feiro de acordo com Vossa vontade. Pastor Supremo, ficai entre nós para que possamos prosseguir convosco, em segurança, até a casa do Pai?, disse o papa. E, num trecho lido por um auxiliar: ?Ajudai o papa e todos aqueles que desejam servir ao Cristo?. Leia mais sobre os 25 anos do papado de João Paulo II: O papa em sua festa Um comunicador carismático, que derrubou tabus Doença realça papel de assessores próximos Tiros na praça, perdão na cadeia A paz é obra nossa