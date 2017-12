Papa celebra missa de três horas O papa João Paulo II celebrou hoje o início da Semana Santa católica oficiando a Missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro. A celebração, que reuniu cerca de 300 mil pessoas, durou quase três horas. As mãos do papa tremiam. Ainda nesta semana, João Paulo II celebrará uma missa na Quinta-Feira Santa, presidirá uma procissão ao Coliseu de Roma na sexta-feira, uma vigília no sábado e a missa do domingo de Páscoa.