Papa celebra missa na Espanha O papa Bento XVI celebrou hoje missa em Valência, na Espanha. O Sumo Pontífice da igreja católica deve repetir a cerimônia amanhã, domingo, durante o 5º Encontro Mundial de Famílias. A celebração é parte da agenda do Papa em usa viagem de dois dias à Espanha, que começou hoje, dia 8. O Papa também decidiu conceder indulgência plenária aos fiéis que estejam presentes no encontro de Valência e aos que se unirem "com espírito e pensamento" ao evento. A indulgência, segundo o decreto assinado pelo cardeal James Francis Stafford, será aplicada nas condições estabelecidas pela Igreja, ou seja, somente se o fiel tiver se confessado, recebido a comunhão, rezado segundo as intenções do Sumo Pontífice e participado de qualquer um dos atos previstos em Valência durante o V Encontro Mundial da Família e da conclusão do evento.