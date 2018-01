Papa celebra o Dia de Todos os Santos O papa João Paulo II celebrou neste sábado o Dia de Todos os Santos citando os mortos que caem no esquecimento. Diante de centenas de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, o pontífice parecia sentir-se bem e falava com voz forte. O papa, de 83 anos, parece recuperado depois das intensas atividades do mês passado para celebrar o 25º aniversário de seu pontificado. "Hoje celebramos a solenidade de Todos os Santos. Isto nos convida a recordar aqueles que chegaram ao lugar sagrado e nos indicam o caminho que nos levará a este destino", afirmou. Citando a tradição de honrar os mortos nesta época do ano, João Paulo II contou que costuma visitar muitos cemitérios durante suas viagens de peregrinação pelo mundo. "Em particular, elevo minhas orações àqueles em quem ninguém pensa, como as vítimas da violência".