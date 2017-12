Papa celebra ´Vigília do Senhor´ O papa João Paulo II iniciou hoje a celebração da aproximação da Páscoa com a mais solene cerimônia do calendário católico, uma vigília na Basílica de São Pedro. O pontífice, que parecia cansado depois das atividades da Semana Santa, acendeu o Círio Pascal, a cuja chama se uniram as de milhares de pequenas velas distribuídas entre aqueles que se reuniram dentro da basílica. A cerimônia da "Vigília do Senhor" marca as últimas horas de obscuridade depois da morte de Jesus Cristo e antes de sua ressurreição no Domingo de Páscoa. João Paulo II, de 80 anos, que sofre dos sintomas do mal de Parkinson, terá apenas poucas horas de sono antes de celebrar a Missa de Páscoa, amanhã. Na ocasião, o pontífice enviará mensagens de Páscoa em mais de 50 idiomas.