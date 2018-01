Papa celebrará três missas na Polônia O papa João Paulo II visitará a cidade de Cracóvia e consagrará o novo santuário mariano de Lagiewniki, durante a viagem que fará à Polônia, entre os dias 16 e 19 deste mês. Segundo o programa oficial do pontífice, divulgado hoje, a visita incluirá a celebração de três missas. A primeira será no dia 17, no Santuário da Misericórdia Divina de Lagiewniki. A segunda, prevista para o dia 18, acontecerá em Blonie, na explanada de Cracóvia. E a terceira, no dia 19, será realizada em comemoração ao aniversário de 400 anos da consagração do Santuário de Kalwaria Zebrzydowska. Durante a viagem, o papa também deve ter encontros com o presidente da Polônia, Aleksander Kwasniewski, e com o primeiro-ministro Leszek Miller. João Paulo II pronunciará dois discursos, um durante a cerimônia de chegada, no dia 16, e outro no ato de despedida, no dia 19.