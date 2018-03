Papa chega à Austrália O papa Bento XVI chegou a Austrália onde vai comandar centenas de milhares de peregrinos em uma festival jovem da Igreja Católica Romana, a Jornada Mundial da Juventude. O primeiro-ministro Kevin Rudd e outras autoridades saudaram o pontífice em uma base aérea militar na periferia de Sydney. O papa, de 81 anos de idade, voou mais de 20 horas do Vaticano, com uma parada de reabastecimento na cidade de Darwin, no Norte da Austrália. Bento XVI disse a repórteres durante o vôo que em sua permanência no país ele quer reparar os problemas causados pelos abusos sexuais envolvendo clérigos. As vítimas australianas têm reclamado que o papa faça um pedido formal de desculpas pelos abusos. O papa descansará por três dias em um retiro em Sydney antes de ir ao Festival, que começa quinta-feira.