Papa chega à Síria O papa João Paulo II, depois de visita à Grécia, onde se avistou com o primaz Christodoulos, arcebispo ortodoxo de Atenas, chegou neste sábado à Síria, de população muçulmana, na segunda etapa de uma peregrinação de seis dias em que segue a jornada do apóstolo bíblico São Paulo. O pontífice apareceu à porta do avião em meio a vivas e desceu lentamente a escadaria atapetada de vermelho até a pista, onde o aguardava o presidente Bashar Assad.