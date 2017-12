Papa chega à Suíça, onde quer tocar os corações dos jovens O Papa João Paulo II, fazendo sua primeira viagem em nove meses, prometeu hoje, em visita à Suíça, levar as novas gerações para Cristo. A curta viagem será um grande teste para a frágil saúde do pontífice. "Querido povo da Suíça, me permita tocar o coração de cada um de vocês", disse o papa em sua chegada à capital, Berna. Falando em alemão, francês e italiano, o papa disse que estava fazendo uma viagem para se dirigir aos novos "homens e mulheres do terceiro milêmio, em particular às novas gerações. Deus abençõe a Suíça", ele disse. Sua voz estava mais forte e clara do que durante o encontro de ontem com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, no Vaticano. A terceira visita do papa à Suíça, um dos centros históricos do Protestantismo, já gerou murmurinhos, o que mostra que ainda existem tensões entre os protestantes suíços e os católicos romanos depois de cinco séculos. A passagem do papa ao país será curta e seus compromissos leves para não sobrecarregar o pontífice de 84 anos, que sofre de Mal de Parkinson. Hoje à noite, em um evento para jovens católicos, são esperados 10 mil suíços. No domingo, João Paulo II vai celebrar uma missa a céu aberto para mais de 60 mil pessoas, antes de retornar a Roma, à tarde. O evento seria ecumênico, mas a Federação de Igrejas Protestantes da Suíça não aceitou o convite, ressaltando que apenas os católicos poderiam comungar.