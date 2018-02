Papa chega ao Canadá em sua 97ª viagem internacional Com dezenas de milhares de jovens católicos à sua espera, o papa João Paulo II chegou hoje ao Canadá para uma semana de festividades do Dia Mundial da Juventude. O pontífice viajou apesar de temores de que sua saúde frágil não o permitiria completar os onze dias de visita, que incluirá também a Guatemala e o México. Esta é 97ª. viagem internacional de João Paulo II. O primeiro-ministro canadense, Jean Chretien, e outras autoridades do país receberam o papa no aeroporto de Toronto. Depois, o pontífice foi levado de helicóptero à Ilha Strawberry, a cerca de 80 quilômetros ao norte da cidade, onde descansará por alguns dias.