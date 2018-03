Papa cogita mudar regra de conclave

O reverendo Federico Lombardi, porta-voz do Vaticano, disse hoje que não estava claro se eventuais novas regras tratariam especificamente desse assunto, mas salientou que um esclarecimento parece óbvio, já que as leis atuais sobre o tema são ambíguas.

As normais atuais determinam que, para iniciar um conclave, os cardeais precisam esperar que o cargo de papa esteja vago há 15 dias. O prazo existe para permitir que todos os cardeais com direito a voto cheguem a Roma para a votação. Como Bento XVI anunciou que deixará de ser papa em 28 de fevereiro, o dia 15 de março tem sido visto com a data presumida para o início do conclave.

O prazo de 15 dias, no entanto, também presume a morte os funerais de um papa. No caso da renúncia de Bento XVI, os cardeais já sabem que ele deixará o posto no dia 28 e têm condições de chegar a Roma a tempo de iniciar antes um conclave. As informações são da Associated Press.