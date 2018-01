Papa começa período de férias O papa João Paulo II, de 81 anos, começou hoje um período de férias de 12 dias e viajou para a vila italiana de Les Combes, na fronteira com a França, pela nona vez em seu pontificado. Várias crianças receberam o pontífice com flores e leram um poema de boas-vindas quando ele chegou ao local. O papa ficará hospedado em uma cabana a 1.340 metros acima do nível do mar, com vista para Mont Blanc, o pico mais alto da Europa.