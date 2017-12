Papa começa visita à Armênia O papa João Paulo II chegou nesta terça-feira à Armênia para uma visita de três dias. O papa viajou do Cazaquistão e desembarcou no aeroporto de Yerevan, capital armênia por volta das 5 horas da manhã (horário de Brasília). João Paulo II se encontrará com o presidente Robert Kocharian e com o líder da igreja católica armênia, Catholicos Gareguin II. Depois visitará a sede da igreja armênia, que fica na cidade de Echmiadzin. A visita do papa faz parte das cerimônias de celebração aos 1.700 anos do cristianismo como religião de Estado. A Armênia foi o primeiro país a se declarar cristão, no ano 301. O papa realizará missas em Echmidzin e na catedral de Yerevan. João Paulo também visitará o monumento em homenagem aos 1,5 milhões de armênios que morreram entre 1915 e 1923. A Armênia diz que o incidente foi um genocídio ordenado pela Turquia, mas os turcos negam a acusação.