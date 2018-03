Papa completa 79 anos e celebra a Missa da Ressurreição Milhares de fiéis assistiram na praça de São Pedro à Missa solene do Domingo da Ressurreição, celebrada por Bento XVI, que em seguida leu a Mensagem Pascal. O Papa faz hoje 79 anos. No dia 19 de abril, completa o seu primeiro ano de Pontificado. O Bispo de Roma chegou à praça a pé, entre pessoas que o aplaudiam e milhares de flores, e caminhou até o altar-mor. A missa está sendo concelebrada por vários cardeais, bispos e sacerdotes. A praça foi enfeitada com milhares de flores, predominantemente nas cores do Vaticano (amarelo e branco). São rosas e lírios brancos, margaridas amarelas e brancas, violetas, tulipas, narcisos, azaléias, rododendros e outras plantas e arbustos, oferecidas por floricultores holandeses, que transformaram o recinto num belo jardim. Durante a missa não houve homilia. Depois dela, porém, o Papa leu a sua Mensagem Pascal e deu a bênção ´Urbi et Orbi´ (à cidade de Roma e a todo o mundo) em 63 idiomas, entre eles o português. As leituras e preces são feitas em nove idiomas, entre eles espanhol, português, árabe e chinês. O ícone do Santíssimo Salvador, conhecido como "Acheropita" (que significa não pintado por mãos humanas) esteve no altar. A tradição, que havia sido abandonada por 800 anos, foi retomada no ano 2000. Trata-se de uma das imagens mais veneradas da cristandade, conservada na capela do ´Sancta Santorum´, no edifício anexo à Basílica de São João de Latrão, onde está a Escada Santa que, segundo a tradição, foi usada por Jesus para subir ao tribunal de Pôncio Pilatos. A Missa da Ressurreição e a bênção papal foram transmitidas ao vivo por 102 emissoras de TV de 65 países.