Papa completa 81 anos sem festas especiais O papa João Paulo II completa hoje 81 anos sem comemorações especiais. Sua agenda deve seguir a programação normal e apenas um almoço com os amigos está previsto. Há um ano, o papa comemorou seu aniversário de 80 anos celebrando uma missa para milhares de padres de diversos países do mundo que, depois, compartilharam lagostas com os cardeais mas, geralmente, o Vaticano não planeja nada especial para esta data. O papa mostrou-se particularmente frágil e cansado em sua recente viagem à Grécia, à Síria e a Malta, mas o Vaticano já anunciou a programação de uma nova viagem do pontífice entre 23 e 27 de junho para a Ucrânia.