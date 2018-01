Papa completa 83 anos com proclamação de novos santos O aniversário do papa João Paulo II foi marcado pela proclamação de quatro novos santos. As comemorações dos 83 anos do chefe da igreja católica aconteceram hoje na Praça de São Pedro, em Roma. O papa surpreendeu os fiéis, apresentando voz forte e aparência mais saudável. João Paulo II citou os novos santos como modelos para os cristãos de hoje. ?Nenhuma circunstância ou idade podem ser considerados obstáculos para uma vida mais perfeita?, disse. Para cumprimentar João Paulo II pelo seu aniversário, a multidão, alem de aplaudi-lo intensamente, acenou com milhares de pequenas bandeiras amarelas, vermelhas e brancas, as cores do Vaticano e da Polônia. Participaram das comemorações, o presidente da Polônia, o Aleksander Kwasniewski, e os principais membros da igreja católica da Polônia.