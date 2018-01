Papa condena mais uma vez ataques na Espanha O papa João Paulo II dedicou seu pronunciamento semanal às explosões em Madri, ocorridas na quinta-feira e que provocaram a morte de 200 pessoas e deixaram mais de 1.500 feridas.O papa condenou os ataques e convidou os europeus a trabalharem juntos para um ambiente mais amigável no mundo, ?apesar das dificuldades e obstáculos que pudessem encontrar?. O papa afirmou que compartilhava da dor das famílias das vítimas e, falando aos turistas e aos fiéis, João Paulo II elogiou a manifestação de espanhóis e europeus que marcharam em protesto contra os ataques de 11 de março. ?É com base na contribuição de todas as forças saudáveis do continente que nós podemos caminhar com fé e esperança em um futuro melhor?, disse o papa.