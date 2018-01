Papa condena "potências opressoras" O papa João Paulo II afirmou que a história não está em mãos das "potências opressoras", e advertiu que Deus, que "é justo e forte", terá a última palavra. "A história não está em mãos do destino, do caos ou das potências opressoras", disse o pontífice, que convocou os fiéis a manterem "viva a esperança frente ao mal", ao falar em sua habitual audiência das quartas-feiras. O Sumo Pontífice, que em maio completará 83 anos e que nas últimas semanas parece ter recobrado o vigor para enfrentar a "catástrofe" da guerra que ameaça o mundo, falou hoje do "silêncio de Deus, que pode ser fonte de perplexidade e até pode ser considerado escandaloso". Apesar de seu silêncio, Deus "fará surgir um mundo novo, uma era de liberdade e de saúde e abrirá os olhos dos que não viam", disse Sua Santidade, valendo-se das palavras do profeta Isaías para comunicar esperança no 14º dia da guerra no Iraque. Ao reunir-se, como em todas as quartas-feiras, com os peregrinos na Praça de São Pedro, no Vaticano, o papa propôs uma meditação sobre o cântico em que o profeta Isaías se refere ao "silêncio de Deus". "O profeta nos torna conscientes de que, mesmo quando (Deus) parece calar diante da opressão, da injustiça ou outra forma de mal que acomete o homem, não deixa de amá-lo e sai em sua ajuda sempre, se o homem se dirige a ele com confiança", afirmou o pontífice, em polonês, no final do encontro. Pesaroso pelas imagens de destruição que têm chegado do Golfo Pérsico e pelas vítimas inocentes do conflito, João Paulo II havia implorado ontem, novamente, em favor da paz. O Vaticano se mostra fortemente crítico não só em relação à guerra, como também em relação à liderança iraquiana exercida por Saddam Hussein, ao qual também responsabiliza por não ter facilitado uma solução diplomática para o conflito. A Igreja Católica teme que a guerra gere um choque de religiões e acabe por converter "um ditador sem escrúpulos em herói", disse o jesuíta Padre Borromeo, que dirige a Rádio Vaticano. A diplomacia do Vaticano, que, apesar de seus esforços, não conseguiu impedir o início do conflito, continua agora preocupada com o cenário do pós-guerra, com as relações com os países árabes e com o futuro institucional do Iraque. A Santa Sé considera indispensável entabular novas e mais construtivas relações com os países árabes e ajudar os povos mais pobres para a construção de "uma sociedade mais justa e solidária", disse o cardeal Camillo Ruini. Esta, segundo o cardeal, é a única maneira de favorecer de modo pacífico o desenvolvimento de processos de democratização nas nações oprimidas pelas ditaduras, acrescentou o prelado. Veja o especial :