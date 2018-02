Papa condena profanação de túmulos judaicos na Itália O papa João Paulo II enviou nesta sexta-feira um telegrama a Riccardo Di Segni, chefe do rabinato de Roma, para manifestar repúdio à violação de túmulos judaicos num cemitério da capital italiana. Segundo o pontífice, este foi o mais recente "detestável" episódio de violência contra os judeus na Europa. Na quinta-feira, visitantes do cemitério romano de Verano encontraram dezenas de tumbas profanadas. Estrelas de Davi e textos em hebraico foram arrancados ou quebrados. Em Minsk, capital da Bielo-Rússia, pessoas não identificadas vandalizaram dezenas de túmulos em um cemitério local. Membros da comunidade judaico bielo-russa acusaram as autoridades nacionais de inoperância em meio a uma série de incidentes anti-semitas.