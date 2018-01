Papa condena terrorismo no Oriente Médio e critica Israel O papa João Paulo II condenou, hoje, os recentes atentados no Iraque, Turquia e Jerusalém e criticou Israel por construir um muro divisório nos territórios palestinos. Em sua mensagem dominical aos fiéis, na Praça de São Pedro, João Paulo II disse que o muro de segurança é considerado por muitos um novo obstáculo à paz no Oriente Médio. ?Na realidade, a Terra Santa não precisa de muros e sim de pontes?, disse o pontífice, da janela de seu gabinete que dá para a praça. João Paulo convocou os líderes das partes em conflito para ?mostrarem o valor de reatar o diálogo e de negociar, abrindo assim um caminho para um Oriente Médio reconciliado na justiça e na paz?. O papa condenou os atentados terroristas recentes na região, assim como os do Iraque e da Turquia. ?Mais uma vez, nestes dias, o terrorismo cometeu suas ações malignas, particularmente no Iraque e na Turquia?, disse João Paulo II. E acrescentou que reza pelas famílias das vítimas, assim como por aqueles que cuidam dos feridos, e pediu que o respeito pela vida prevaleça sobre a violência e o ódio. Embora freqüentemente João Paulo condene o terrorismo, assim como a violência propagada pela intolerância religiosa, já havia vários meses desde a última vez que dedicou uma grande parte de sua mensagem aos conflitos.