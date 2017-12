Papa conquista jovens suíços Com aparência forte, o Papa João Paulo II pareceu animado com o entusiasmo dos jovens católicos suíços que estavam entre as 70 mil pessoas que se reuniram hoje para a celebração da primeira missa a céu-aberto do pontífice em nove meses. "Queridos jovens amigos", disse João Paulo II, em seu sermão. "Vocês têm de saber que o papa gosta de vocês, reza por vocês diariamente, conta com sua cooperação nos assuntos do Evangelho e encoraja vocês para que sigam no caminho da vida cristã." Várias vezes a grande multidão de jovens irrompeu em aplausos, desde a chegada do pontífice de 84 anos no "papamóvel" ao local da celebração. De sua cadeira, o papa acenou com a mão direita para as pessoas, enquanto era levado para o altar montado em Berna. Ele suportou bem a missa de duas horas e meia, em um dia de céu azul e temperaturas amenas e falou claramente nas três línguas faladas na Suíça (francês, alemão e italiano) e ainda em polonês, idioma de seu país. Mas, durante a tarde de hoje, em encontro com antigos membros da Guarda do Vaticano, o papa parecia cansado. A visita à Berna é 103.ª viagem que o papa faz em seus 25 anos de papado e a terceira à Suíça. É também sua primeira viagem em nove meses e tem sido encarada como um teste a sua frágil saúde. Em sua viagem anterior, à Eslováquia em setembro de 2003, João Paulo II perdeu o fôlego algumas vezes e teve dificuldades para completar a maioria dos discursos. Até mesmo na última sexta-feira, quando recebeu a visita do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, no Vaticano, as mãos do pontífice tremiam muito e sua fala era difícil de ser compreendida.