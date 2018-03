Papa critica "caricaturas" de família O papa João Paulo II condenou neste domingo as "caricaturas" de família na sociedade atual, referindo-se aos casais que moram juntos e não são casados. Ele ratificou suas críticas às formas de convivência "inautênticas" e baseadas em fórmulas "egoístas". O pontífice, aparentemente bem disposto, referiu-se ao IV Encontro Mundial das Famílias que se encerra hoje em Manila, nas Filipinas, e reiterou aos fiéis presentes à Praça de São Pedro que "o futuro da sociedade passa pela família". "Trata-se - observou - de uma afirmação mais do que atual. Mas, de que família se trata?". "Não certamente", destacou, "da inautêntica, baseada em egoísmos individuais. A experiência demonstra que tal "caricatura" da família não tem futuro e não pode dar futuro a nenhuma sociedade". Ao contrário, explicou João Paulo, "a família é uma boa notícia a medida em que recebe e adota a perene vocação que Deus lhe atribuiu desde o início da humanidade. Este projeto de vida original é também compartilhado por tantos cônjuges não-cristãos". E concluiu: "a família aparece assim, em nossos dias, como o caminho privilegiado do diálogo entre as diversas religiões e culturas e uma via de reconciliação e de paz".