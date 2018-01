Papa dedica nova encíclica à comunhão O papa João Paulo II convidou os católicos a respeitar rigorosamente a ordem e as tradições da Igreja Católica na 14ª encíclica de seu pontificado, divulgada hoje. No documento, ele denuncia "os abusos" que vêm sendo cometidos com a eucaristia desde que entraram em vigor as normas doutrinais, litúrgicas e ecumênicas do Concílio Vaticano II (1962-65), por meio do qual se modernizou a Igreja. A encíclica, de 78 páginas, intitulada Ecclesia de Eucharistia, é uma profunda reflexão sobre esse "mistério central da fé e da vida cristã", como escreve o papa, que ressalta que só aqueles que se encontram em "estado de graça" podem comungar, estando excluídos os que "obstinadamente persistem em manifesto pecado grave", numa clara alusão aos divorciados que voltam a se casar e aos casais que vivem em união livre. João Paulo II lembra que para os católicos "a eucaristia é um verdadeiro banquete, no qual Cristo se oferece como alimento" e enfatiza que só os padres têm o direito de celebrar a missa e ministrar a comunhão. Ele critica a participação de católicos em missas de outras fés cristãs e o desrespeito às normas litúrgicas sobre a celebração, sublinhando que a missa do domingo é "obrigatória" para os fiéis. Adverte, ainda, que os católicos não devem receber a comunhão em igrejas não-católicas, o que provavelmente desencadeará protestos nos Estados Unidos e em outros países onde os serviços religiosos que contam com a participação de pessoas de diversas fés são parte fundamental dos esforços para reunir os cristãos. A encíclica, vertida para vários idiomas (link para a versão em português pode ser acessado abaixo), foi entregue simbolicamente a todos os padres do mundo durante a missa de Quinta-Feira Santa, celebrada na Basílica de São Pedro, durante a qual o papa voltou a pedir que os católicos se comprometam a conseguir paz no mundo. Sentado no seu trono papal, instalado diante do altar, no centro da catedral, ele lembrou que "muitos são os problemas que obscurecem o horizonte do nosso tempo", mas pediu que "se trabalhe com urgência pela paz", assim como pela "justiça, pela solidariedade nas relações entre os povos" e pela "defesa da vida, desde sua concepção até seu termo natural". Pelo segundo ano consecutivo, João Paulo II renunciou ao ato de celebrar pessoalmente o tradicional rito do lava-pés. O papa, que completará 83 anos em maio e parecia muito mais cansado do que nos últimos meses, apresentando as mãos trêmulas e dificuldades para falar, ficou em pé só para a leitura do Evangelho em latim. Ele foi substituído, durante o lava-pés, pelo cardeal Angelo Sodano, secretário de Estado.