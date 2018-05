Papa defende católicos da China e do Iraque Em seu tradicional discurso de Natal, o papa Bento XVI exortou católicos chineses e iraquianos a manter a fé para superar restrições religiosas e perseguições em seus países. Nas últimas semanas, Pequim desafiou a autoridade do Vaticano de nomear bispos na China e, no Iraque, católicos foram alvo de grupos ligados à Al-Qaeda. O pontífice clamou ainda pela paz na "terra onde Jesus nasceu", referindo-se ao conflito palestino-israelense.