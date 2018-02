Papa deixa o Canadá e segue para a Guatemala O papa João Paulo II, de 82 anos, encerrou hoje sua visita ao Canadá e embarcou para a Guatemala, segunda etapa de sua viagem, uma das mais longas de seus 23 anos de pontificado. João Paulo parecia estar em melhor estado de saúde, já que usou as escadas para subir no avião, como fez há seis dias ao chegar a Toronto, quando desceu da aeronave caminhando. Na Guatemala, o papa canonizará amanhã o missionário franciscano San José de Betancur, fundador de uma ordem religiosa destinada a ajudar os pobres da América Central. Este será o primeiro santo centro-americano. A agenda do papa na Guatemala deverá ser leve, com bastante tempo para que João Paulo II repouse, já que em maio ele quase não conseguiu cumprir os compromissos dos 11 dias de uma visita ao Azerbaijão e à Bulgária. No dia seguinte, o papa seguirá para o México, onde ficará por dois dias, retornando, em seguida, ao Vaticano.