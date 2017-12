Papa demonstra otimismo na Páscoa Dezenas de milhares de fiéis católicos reuniram-se nesta manhã na Praça de São Pedro, no Vaticano, para a celebração do Domingo de Páscoa realizada pelo papa João Paulo II. Em sua tradicional mensagem pascal ?Urbi et Orbi? (?Para a cidade e para o mundo?), o papa falou com otimismo da situação mundial. Adoentado e enfraquecido, João Paulo II fez um discurso que contrastou com sua condição física. ?Homens e mulheres do terceiro milênio, a dádiva de luz da Páscoa, que dissipa as trevas do medo e da tristeza, é para todos?, afirmou o pontífice. ?A paz é possível?, declarou. ?O mundo não é escravo do inevitável: este nosso mundo pode mudar?.