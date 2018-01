Papa denuncia 'violência cega do terrorismo' e reza por vítimas de Barcelona

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco denunciou neste sábado, 19, a 'violência cega do terrorismo' e reiterou que reza pelas vítimas dos atentados ocorridos nos últimos dias em um tweet publicado em seu perfil oficial.

"Reza por todas as vítimas dos atentados destes dias. Que a violência cega do terrorismo não encontre lugar no mundo!", disse o pontífice na rede social.

É a segunda vez desde sexta-feira, 18, que o papa se pronuncia sobre o terrorismo por conta dos atentados de Barcelona e Cambrils (nordeste da Espanha).

Francisco enviou na sexta-feira uma mensagem através do secretário de Estado vaticano, Pietro Parolin, ao arcebispo de Barcelona, o cardeal Juan José Omella.

"O papa Francisco deseja expressar o seu mais profundo pesar pelas vítimas que perderam a vida em uma ação tão desumana e oferece votos pelo seu eterno descanso", escreveu o papa na mensagem assinada por Parolin.

Segundo diz Francisco na mensagem enviada a Omella, o terrorismo é "uma ofensa gravíssima ao criador, e disse que reza para que o "altíssimo nos ajude a continuar trabalhando com determinação pela paz e a concordância no mundo". / EFE