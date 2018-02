Papa descansa na ilha Strawberry Uma ilha remota na zona do lago de Ontário, famosa por seus morangos que crescem em seus 16 hectares de bosques, ganhou notoriedade nesta terça-feira quando o papa João Paulo II chegou ali para uns dias de descanso. O pontífice percorreu de helicóptero os 80 km que separam a ilha Strawberry (ilha do Morango) do aeroporto internacional de Toronto, onde chegou para as celebrações da Jornada Mundial da Juventude. Os dignitários do Vaticano disseram que os quatro dias que o Santo Padre passará na ilha serão as primeiras férias de seu papado fora da Itália. João Paulo sairá uma vez da ilha, para uma cerimônia de boas-vindas na quinta-feira à tarde no centro de Toronto, e em seguida regressará para continuar descansando até o sábado - quando voltará a Toronto para as atividades do encontro com os jovens. Durante sua estada na ilha, disseram os organizadores da Jornada, o pontífice de 82 anos descansará e talvez desfrute de um passeio de barco ou em um carro motorizado de golfe por um vasto caminho arborizado. A ilha foi adquirida pela ordem católica dos Padres Basileus em 1923 e transformada em local de retiros espirituais. Tem uma capela e um santuário da Virgem Maria, além de uma sala de conferências, um centro de recreação e alojamento para 80 pessoas. O religioso Thomas Rosica, diretor-executivo da jornada, disse ter sido consultado pelo Vaticano sobre um lugar onde o papa pudesse descansar ao chegar ao Canadá. Ao mostrar aos dignitários da Igreja a serenidade e a beleza da Strawberry Island, eles imediatamente disseram que João Pualo ficaria ali quatro dias, lembrou Rosica. A guarda costeira canadense e a polícia provincial de Ontário estabeleceram uma zona de segurança de 500 metros em torno da ilha durante a permanência do visitante.