Papa deseja prosperidade e paz no início do novo ano O Papa manifestou hoje seus desejos de prosperidade e paz para 2004 a todos os homens, com motivo do primeiro Angelus do novo ano, oração que dirigiu ao meio-dia desde o balcão da janela de sua residência na Praça de São Pedro, depois de presidir à Santa Missa na basílica, pela Jornada Mundial da Paz. João Paulo II destacou que a paz é um dom de Deus, mas também um projeto no qual cada indivíduo deve dar sua contribuição para realizá-lo. "Que o Senhor conceda a paz a todos os povos", disse o Pontífice, que também invocou a ajuda da Virgem Maria para "a construção da paz, conquista cotidiana dos homens que têm o bem comum no coração ." Na praça, congregaram-se milhares de pessoas, a maioria das quais tinha participado previamente em uma marcha pela paz ao longo da cidade de Roma. Depois da oração do Angelus, o Papa saudou os fiéis em italiano, inglês, francês, alemão, espanhol, português e polonês e desejou a todos um feliz ano novo.