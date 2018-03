Papa desembarca na capital da República Sérvia da Bósnia O papa João Paulo II desembarcou na manhã deste domingo no aeroporto de Mahovljani, em Banja Luka, capital da República Sérvia da Bósnia, onde beatificará o católico croata Ivan Merz, o primeiro beatificado na história da Bósnia. Esta é a 101ª viagem do papa em quase 25 anos de pontificado e a segunda na Bósnia-Herzegovina. A primeira visita aconteceu em 1997. Horas antes da chegada do papa, a polícia local recebeu uma falsa ameaça sobre um carro-bomba deixada perto do aeroporto de Banja Luka. Soldados da Força de Paz da Organização das Nações Unidas e a polícia da capital acharam um carro suspeito, mas nenhum explosivo foi encontrado. Cerca de 4 mil agentes de segurança foram escalado para fazer a segurança do pontífice.