Papa desiste de viagem para Croácia O papa João Paulo II desistiu de viajar para a Croácia em setembro próximo, como se esperava, pois até então não estará finalizado o processo de canonização de Ivan Merz - motivo da visita do pontífice ao país. A notícia foi dada pela rádio do Vaticano, que divulgou uma nota da Conferência Episcopal croata. A viagem de João Paulo à Croácia, embora não tivesse sido anunciada oficialmente, era dada com certa e a data prevista era por volta de 7 de setembro. A Conferência Episcopal croata comunicou hoje que a Nunciatura Apostólica em Zagreb informou seus bispos de que, devido à questão da canonização, a visita papal não poderá realizar-se em setembro. A cúpula católica da Croácia mencionou a possibilidade de a viagem do Sumo Pontífice ser adiada para setembro de 2003.