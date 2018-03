Papa destaca importância do meio ambiente na Austrália O papa Bento XVI disse, nesta quinta-feira, em Sydney (Austrália), que os recursos naturais do mundo estão sendo dizimados na busca do consumo "insaciável". Num discurso para centenas de milhares de peregrinos reunidos na Jornada Mundial da Juventude, o papa encorajou as pessoas a cuidarem mais do meio ambiente. Bento XVI também condenou a televisão e a Internet por exaltarem a violência e a exploração sexual como um entretenimento. Ele afirmou que a não-violência, o desenvolvimento sustentável, a justiça e o cuidado com o meio ambiente são de vital importância para a humanidade. O discurso de Bento XVI foi a primeira grande exposição dirigida ao festival da juventude realizado em Sydney, que pretende inspirar uma nova geração de católicos.