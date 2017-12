Papa diz estar preocupado com 'retorno dos nacionalismos' na Europa

ROMA - O papa Francisco discursou neste sabado, 28, no Vaticano, aos participantes de um fórum de diálogo sobre o futuro da União Europeia no qual atacou "as lógicas particulares e nacionais" na Europa e defendeu o diálogo na política para impedir que "grupos extremistas e populistas" façam "do protesto o coração de sua mensagem".

+ Entenda: o que significa a declaração de independência da Catalunha?

Francisco também apostou pelo diálogo na política e afirmou que, na sua ausência, "encontram terreno fértil" os grupos "extremistas e populistas que fazem do protesto o coração de sua mensagem política, sem oferecer um projeto político como alternativa construtiva".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O evento, denominado "(Re)thinking Europe" - "(Re)pensando a Europa", em tradução livre - foi organizado pela Santa Sé e pela Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia (Comece, na sigla em inglês).

+ Vice-premiê da Espanha assume como interventora na Catalunha

O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, reforçou a mensagem, dizendo que o papa Francisco está preocupado com "o retorno dos nacionalismos" e as "pressões desagregadoras" que assolam a Europa atualmente.

Segundo informou neste sábado a Santa Sé, Parolin afirmou que "o resultado do referendo britânico do ano passado e as pressões desagregadoras que o continente atravessa levaram o papa a considerar a urgência de favorecer uma reflexão ainda mais ampla e cuidadosa sobre toda a Europa e sobre a direção que ela - inclusive além das fronteiras da União Europeia - está seguindo".

+ Madri derruba governo catalão, chama eleição regional e alimenta protestos

Parolin também explicou que o papa está preocupado com outras questões como "o avanço do populismo e o retorno dos nacionalismos, o desemprego e os problemas ambientais". O secretário de Estado do Vaticano também ressaltou que "a Santa Sé olhou, desde o princípio, com interesse e respeito, o projeto de integração europeia" e apostou por uma UE na qual "a unidade prevaleça sobre o conflito". / EFE