Papa diz que acusação contra bispo chileno sobre pedofilia é calúnia

IQUIQUE, CHILE - O papa Francisco defendeu nesta quinta-feira 18, o bispo chileno Juan Barros, suspeito de encobrir abusos sexuais do clero contra menores. As declarações foram dadas na última etapa de sua viagem ao Chile.

"Não há uma só prova contra, tudo é calúnia. Está claro?", afirmou o papa.

Abordado pelos jornalistas em sua chegada à cidade de Iquique, norte do Chile, última etapa de sua viagem a esse país, Francisco referiu-se pela primeira vez às acusações contra Barros, bispo de Osorno, cujas presença nas atividades do Papa no país causaram uma grande polêmica.

"No dia que me trouxerem uma prova contra o bispo Barros, aí vou falar. Não há uma única prova contra ele”, acrescentou Francisco.

Barros é acusado por vítimas do sacerdote Fernando Karadima, condenado pelo Vaticano em 2011 por abuso sexual contra menores de idade, de encobrir suas ações.

Este tema delicado manchou a imagem da Igreja católica em todo mundo, e ofuscou a viagem do Papa ao Chile, onde se pede ao Vaticano atos e não apenas palavras / AFP