Papa diz que casamento hetero é parte dos planos de Deus De acordo com o papa Bento XVI, o casamento entre um homem e uma mulher é parte dos planos de Deus. A declaração foi dada em uma mensagem nesta segunda-feira, dando continuidade à campanha da igreja contra uniões homossexuais. A mensagem, destinada a jovens católicos de Roma, também diz que aqueles que se preparam para o casamento devem viver sua união "na pureza dos gestos e palavras", ajudando-os a "praticar o autocontrole e demonstrar seu respeito por si mesmos". A declaração foi escrita para o Dia da Juventude que a Igreja irá marcar em dioceses ao redor do mundo no dia 1 de Abril. "O amor de um homem e uma mulher é a origem da família humana e o casal formado por um homem e uma mulher tem seus fundamentos nos planos originais de Deus", disse Bento XVI. O pontífice batalha a muito tempo contra uniões não-oficiais e casamento entre pessoas de mesmo sexo, aumentando as tensões políticas na Itália. O premier Romano Prodi recentemente disso que seu governo de centro-esquerda está pressionando com uma proposta para garantir reconhecimento legal a casais que não passaram pelo ritual católico, gerando críticas de bispos e até mesmo de alguns de seus aliados.