Papa diz que continuará sua missão "até o martírio" O papa João Paulo II, sentado em sua cadeira no átrio da Basílica de São Pedro, no Vaticano, presidiu hoje a missa em comemoração ao dia de São Pedro e São Paulo, os patronos de Roma, e declarou sua intenção de prosseguir em sua missão, como eles, "até o martírio". "Quem confia em Deus, liberado de todos os medos, experimenta a consoladora presença do Espírito também, especialmente nos momentos da prova e da dor", declarou o pontífice, de 82 anos, em seu sermão. Durante o rito, celebrado pelo cardeal Angelo Sodano, o papa entregou, como é tradição, os "pálios" - estolas de lã branca, com pequenas cruzes negras, sinal de estreito vínculo com a Santa Sé - a 28 arcebispos de todo o mundo. Na cerimônia da Praça de São Pedro, assistida por 8 mil pessoas, estava presente uma delegação da Bulgária, tendo à frente o metropolita Simeon. A delegação do patriarcado de Constantinopla foi recebida esta manhã pelo papa, que considerou inaceitável que "o diálogo teológico ecumênico não dê passos adiante". A situação na Terra Santa e o sentimento geral de "precariedade da paz" obriga os cristãos a unirem suas forças e a "atuarem juntos, para que o mundo possa encontrar, em nosso testemunho comum, a força necessária para realizar as mudanças que se impõem", disse o Santo Padre. No entanto, e apesar dos esforços - continuou - "constatamos nossa impotência em superar as divisões e encontrar em nós mesmos a força para olhar o futuro com esperança". Em sua encíclica de 1995, "Ut Unum Sint", João Paulo II havia exortado todas as demais Igrejas cristãs a ajudá-lo na busca de um novo modo de exercer "o primado do bispo de Roma", de modo que o pontífice não fosse elemento de divisão. Hoje, o papa reconheceu que houve pouco avanço nesse sentido. Por outro lado, seu sermão durante a missa na basílica confirma o conteúdo de um artigo do biógrafo do papa, Vittorio Messori, publicado hoje no Corriere della Sera, reafirmando que o pontífice prosseguirá em sua missão "enquanto Deus quiser" - e apesar de seus problemas de saúde.