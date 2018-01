Papa diz que diálogo é a única solução para o Oriente Médio Citando o Iraque e a Terra Santa, o papa João Paulo Segundo exortou hoje o mundo a deixar de recorrer à violência em momentos de disputas, e advertiu que a única forma de se encontrar a paz é através da negociação. No discurso de aceitação das cartas credenciais da nova embaixadora do Egito ante a Santa Sé, ele clamou pela paz em nome das vítimas inocentes. O papa falou em particular do Iraque, "onde o retorno da paz civil parece ser tão difícil de estabelecer", e a Israel e Palestina, "essa Terra Santa, desfigurada por um conflito sem fim, que se nutre de ódio e de desejos de vingança recíproca". A violência "não produz nada de bom, apenas ódio, destruição e morte", continuou. "Mais uma vez exorto a comunidade internacional a assumir sua responsabilidade, favorecer o retorno à razão e à negociação, a única solução possível para conflitos entre homens, porque todos os povos têm o direito de viver em serenidade e paz".