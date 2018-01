Papa diz que fechamento das fronteiras favorece tráfico de pessoas

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira, 26, que construir muros ou fechar as fronteiras só favorece o tráfico de pessoas, em uma nova chamada para lembrar o dever de todos de acolher os imigrantes, durante a audiência geral realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Francisco dedicou sua catequese da audiência geral a uma das obras de misericórdia e convidou durante o Jubileu: acolher o estrangeiro. Ele disse que "a história da humanidade é uma história de migrações, e que não existe um povo que não tenha conhecido este fenômeno", e também deu o exemplo de Abraão, Moisés e "Jesus, Maria e José, que tiveram que fugir em razão da ameaça de Herodes".

"O compromisso dos cristãos é urgente. Todos nós temos o dever de acolher o irmão que foge da guerra, fome ou violência e somos chamados para levar até eles o abraço e misericórdia de Deus", pediu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o pontífice, o contexto da crise econômica está favorecendo "comportamentos de fechamento e não acolhimento". Ele também lembrou que "em várias partes do mundo surgem muros e barreiras" e acrescentou que "a construção de muros pode fazer mais barulho que a ação calada dos que ajudam e assistem aos emigrantes e refugiados, mas se fechar não é a solução e só favorece o tráfico de criminosos". "A única resposta é a da solidariedade", destacou. / EFE