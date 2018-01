Papa diz que iraquianos devem decidir seu futuro O papa João Paulo II reiterou hoje em sua mensagem pascal a necessidade de paz no Iraque e no Oriente Médio, e recordou as vítimas das "guerras esquecidas" no Caúcaso, Ásia, África e América Latina, que deixam mortos e feridos e são encobertas pelo silêncio da opinião pública. "Paz para o Iraque e os iraquianos" - exortou o pontífice - "para evitar um dramático choque entre culturas e religiões". O novo e emocionado pedido do Santo Padre arrancou um interminável aplauso dos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, apesar do dia chuvoso, para receber a tradicional bênção "Urbi et Orbi" à cidade e ao mundo. João Paulo também pediu com ênfase que o povo iraquiano "se torne o protagonista da reconstrução de seu país, com a ajuda da comunidade internacional". "Com profundo pesar, penso na corrente de violência e sangue que não dá sinais de terminar na Terra Santa", disse, e evocou também a trágica situação na África e os demais "focos de tensão no despertar do novo milênio" que "ameaçam o desenvolvimento ordenado da família humana". Evocando a encíclica "Pacem in Terris" de João XXIII, recordou que "a paz na terra só pode ser instaurada e consolidada com o pleno respeito à ordem estabelecida por Deus". Em sua mensagem, transmitica por rádio e televisão para milhões de católicos em todo o mundo, João Paulo II desejou Feliz Páscoa em 62 idiomas, entre elas o árabe e o hebreu e várias línguas da Ásia e da África. Vestindo uma túnica branca que usou para celebrar a missa de Páscoa no átrio da Basílica de São Pedro, o papa - que completará 83 anos em maio - parecia ter recobrado todas as suas forças para gritar "paz" e advertir sobre o perigo de novos conflitos. Veja o especial: