Papa diz que luta contra pobreza é prioridade da Igreja na AL O papa Bento XVI afirmou hoje que o combate contra a pobreza é assunto prioritário para a Igreja Católica na América Latina. "A ajuda aos pobres e a luta contra a pobreza sempre foram e continuam sendo uma prioridade fundamental na vida da Igreja na América Latina", afirmou. O pontífice fez esta declaração durante uma audiência com representantes pontifícios da região, ao final de uma reunião preparatória da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, que ocorrerá em Aparecida (SP) de 13 a 31 de maio. Bento XVI disse que a Igreja é "estimada" pelo trabalho que realiza nas áreas de educação, saúde e solidariedade aos mais necessitados, assim como é ativa quando pedem sua intervenção em casos de conflitos internos. A América Latina é o "continente da esperança", como a definiu o papa João Paulo II, recordou Bento XVI, que classificou como "enorme" a potencialidade espiritual que pode ser atingida pela região. De acordo com o papa, o propósito da próxima reunião em Aparecida é o de definir as grandes prioridades e "suscitar um renovado impulso à missão da Igreja a serviço dos povos latino-americanos nas circunstâncias concretas do início desde século XXI". O papel da Igreja Católica na América Latina, afirmou Bento XVI, "continua sendo essencial, graças também à feliz fusão entre a antiga e rica sensibilidade dos povos indígenas com o cristianismo e com a cultura moderna".