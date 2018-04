Papa diz que partilhou sofrimento com vítimas de abuso Em sua audiência semanal no Palácio de São Pedro, o papa Bento XVI afirmou hoje que a Igreja Católica "atua" em relação aos casos de pedofilia no clero e que se emocionou no encontro com vítimas de pedofilia em Malta. "Compartilhei seu sofrimento, com emoção. Orei com eles, assegurando que a Igreja atua" para remediar esses crimes, disse o pontífice, lembrando o encontro no fim de semana.