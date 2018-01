Papa diz que viaja à Colômbia 'como peregrino da esperança e da paz'

O papa Francisco enviou nesta segunda-feira, 4, uma mensagem em vídeo aos colombianos na qual diz que irá ao país como "peregrino da paz e da esperança". O pontífice chega ao país na quarta-feira para promover o acordo de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

"Querido povo da Colômbia, em poucos dias visitarei seu país como peregrino da esperança e da paz", disse o papa, sobre a visita de quatro dias, na qual deve promover o acordo.

Francisco explicou ainda que escolheu como lema da viagem o termo "Demos o primeiro passo" para lembrar de que é necessário começar qualquer atividade ou projeto, bem como amar e criar pontes para a fraternidade.

Também disse se sentir "honrado de visitar essa terra rica de história, de cultura, de fé, de homens e mulheres que trabalharam com afinco e constância para que seja um local onde reine a harmonia e a fraternidade [...] onde dizer irmão e irmã não seja algo estranho, mas um verdadeiro tesouro a proteger e defender".

Como é seu costume, antes de terminar a mensagem, pede que "rezem por ele" e confessa que "desejo viver esses dias com vocês com ânimo gozoso, com gratidão ao Senhor".

Durante a sua estadia, até 10 de setembro, Francisco visitará quatro cidades, presidirá quatro missas para multidões, pronunciará 12 discursos e, sobretudo, se reunirá com vítimas e atores do conflito interno.

A terceira visita de um pontífice à Colômbia, depois da de Paulo VI em 1968 e a de João Paulo II em 1986, será marcada por uma série de gestos, mais do que palavras, em prol da reconciliação e da paz após a assinatura, em 2016, do acordo de paz com a guerrilha das Farc, que acabou com mais de 50 anos de conflito./ AFP