Papa encerra suas férias e diz que começa a aprender seu ofício O papa Bento XVI encerrou nesta sexta-feira suas férias no Vale de Aosta, no norte da Itália, e viajou para a sua residência de verão de Castelgandolfo. Durante suas férias, o papa fez vários pedidos pela paz no Oriente Médio e hoje, conversando com a imprensa local, afirmou que "nosso instrumento principal é a oração". Bento XVI acrescentou que "o nosso é um grito não só a Deus, mas também aos homens". "Peço que não nos calemos. Fazemos o possível para chegar aos ouvidos dos poderosos", disse Bento XVI. Ao ser perguntado sobre como se sentia após seu primeiro ano de pontificado, o papa respondeu com humor que "começa a aprender seu ofício". Sobre suas férias na localidade de Les Combes, que começou no dia 1º, o papa disse que também trabalhou, pois "só com o trabalho as férias são boas. Sem ele não teriam sido boas férias". Bento XVI partiu do aeroporto de San Cristophe de Aosta em um vôo que o levará para o aeroporto de Ciampino, em Roma, a poucos quilômetros da residência de Castelgandolfo. O papa ficará lá até o fim de setembro, com uma pausa entre 9 e 14 de setembro, quando viajará à Baviera, na Alemanha, sua região natal.