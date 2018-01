Papa enfatiza a importância do nascimento de Cristo O papa João Paulo II, que celebrou na madrugada desta quarta-feira a tradicional Missa do Galo, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, disse que o nascimento de Jesus permanece como uma mensagem de esperança em tempos de guerra e opressão, sofrimento e solidão. ?Jesus nasceu para uma humanidade que busca a liberdade e a paz, aos que necessitam de salvação e aos que anseiam por esperança. A noite de Natal torna-se assim escola de fé e vida?, afirmou o papa, de 82 anos, que celebrou esta noite sua 25ª missa à frente da igreja católica. A missa foi transmitida para 47 países. Ao meio-dia desta quarta-feira de Natal, horário de Brasília, o pontífice fará a tradicional mensagem de Natal e dará uma benção, a Urbi et Orbi, que significa ?Para a cidade de Roma e para o Mundo?, em mais de 60 idiomas aos fieis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.