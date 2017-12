Papa envia cardeal ao Oriente Médio para incentivar trégua O papa João Paulo II enviou hoje o cardeal Pio Laghi a Jerusalém para pedir ao palestinos e israelenses que acertem uma trégua e reiniciem o diálogo, informou o Vaticano. O cardeal Laghi, ex-núncio apostólico nos EUA, se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, e com o líder palestino Yasser Arafat para entregar-lhes uma mensagem do pontífice. O porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro Valls, disse que a preocupação do papa com a Terra Santa o levou a lançar uma iniciativa diplomática destinada a "incentivar ambas as partes a acertarem uma trégua e reiniciarem o diálogo".